Опасные арбузы обнаружили на челябинских прилавках

Народные контролеры проверили сезонные фрукты и ягоды на содержание нитратов.

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На прилавках челябинских рынков и магазинов продаются арбузы, которые небезопасно есть. Активисты проекта «Народный контроль» отправились в рейд по торговым точкам с нитрат-тестером в руках и проверили качество фруктов и ягод.

Фируза Газминова уже тридцать лет работает в павильоне центрального рынка. Женщина признается, что июньские арбузы покупать не стоит, или делать это нужно с особой осторожностью.

«Ко мне приходят, говорят: „Почем?“. Я говорю: „Иран — вот такая цена, Казахстан — вот такая цена“. Они же ходят везде, сравнивают. Я предупреждаю, если хотите — берите Казахстан. Но мы их еще не едим. Мы их едим только после 28 числа», — рассказывает продавец.

Ранние арбузы могут навредить здоровью. Раньше времени они спеют благодаря нитратным удобрениям. Поэтому необходимо проверять количество этого вещества в арбузах и фруктах. Народный контролер проверил клубнику и не нашел в ней превышения нормы.

«Давайте вот эту посмотрим. Ягода спелая, сочная, Видите, 90. То есть значительно ниже нормы. Продукт исключительно качественный», — говорит народный контролер Вадим Воробей.

А в казахстанских арбузах нитраты превышают норму более чем в шесть раз. Аналогичную проверку не прошли и арбузы из крупного гипермаркета. Стоит помнить, что они подпитываются через корни, поэтому нитраты скапливаются больше всего возле хвостика, свидетельствуют об этом белые прожилки.

«Для человека они опасны расстройством желудочно-кишечного тракта. Нитратные удобрения — это сильное лекарство, которое эффективно снижает давление. Поэтому для людей с низким давлением это может вызвать даже потерю сознания», — поясняет координатор проекта «Народный контроль» Вадим Воробей.

Южноуральцам советуют подождать и начинать покупать фрукты и ягоды только в сезон их созревания. Кроме того, внимательно изучайте информацию о стране поставщика.