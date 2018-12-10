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/ Вопросы экологии в Челябинской области решатся через федеральную программу

Вопросы экологии в Челябинской области решатся через федеральную программу

Правительству ее представил депутат Владимир Бурматов.
сегодня в 14:12
  |  Общество

Актуальные для Челябинской области проблемы экологии будут решаться через федеральную программу. Представил ее Правительству и премьер-министру депутат Госдумы Владимир Бурматов. Проект назвали «Чистая страна», и он должен объединить в себе работу по рекультивации свалок, повышению качества питьевой воды, очищению воздуха, водоемов и сохранению флоры и фауны.

Партийный проект даст возможность таким городам, как Челябинск, получить дополнительные ресурсы на решение экологических проблем.

Одним из важнейших разделов нового проекта станет направление «Чистый воздух», актуальность которого, как напомнил Бурматов, ранее обозначил Президент РФ Владимир Путин, говоря о необходимости улучшения экологии в 12 наиболее проблемных с точки зрения экологии городах РФ, среди которых были названы Челябинск и Магнитогорск. Партийный проект возьмет на себя контроль и за реализацией инициативы, в рамках которой 300 крупнейших в стране предприятий-загрязнителей должны устанавливать автоматические приборы учета контроля выбросов и сбросов в атмосферу и воду. — сообщили в пресс-службе Владимира Бурматова.

Парламентарий возглавил федеральный проект. Многие из направлений деятельности предложены губернатором Борисом Дубровский. Например, квотирование выбросов.

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