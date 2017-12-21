/ Глава Челябинска Евгений Тефтелев наградил лучших педагогов города

Лауреатами стали 9 преподавателей.

20 декабря в Челябинске подвели итоги городских конкурсов педагогического мастерства. Градоначальник лично поздравил педагогов, а также отметил лауреатов и победителей. Всего в 2017 году прошло шесть конкурсов, которыми заинтересовались 374 педагога из школ и детских садов.



По традиции, мы подводим итоги. И я хочу отметить, что система образования как всегда сработала на отлично. Я не буду перечислять все ваши заслуги, их очень много. Но мы видим ваши успехи на уровне города, области, в России в целом. И я очень рад, что наша система образования находится на таком высоком уровне. Спасибо за работу в 2017 году и с наступающим 2018 годом! — отметил в приветственном слове глава Челябинска Евгений Тефтелев.

По итогам конкурсных испытаний лучшими в состязании «Педагог-психолог» названы Ксения Малышева, педагог-психолог школы № 3 в номинации «Дебют», и Юлия Шареева, педагог-психолог школы № 68 в номинации «Педагогическое мастерство». Первое место в конкурсе «Педагог специального образования» в номинации «Профессиональное мастерство: учитель» — у учителя коррекционной школы № 60 Марии Мищенко, в номинации «Профессиональное мастерство: учитель-логопед и учитель дефектолог» — у учителя-логопеда коррекционной школы-интерната № 11 Ольги Хажеевой. Лучшим классным руководителем в 2017 году стала Анна Вельтищева, учитель русского языка и литературы гимназии № 48. В конкурсе для молодых педагогов «Педагогический дебют» победу одержала Ирина Аксенова, учитель иностранного языка лицея № 82. В состязании «Педагог года в дошкольном образовании» Ксения Соснина из детского сада № 339 стала победителем в номинации «Профессиональное мастерство», в номинации «Дебют» лучшей стала Елена Симонова, воспитатель детского сада № 351. Абсолютным победителем городского конкурса «Учитель года» в 2017 года стала учитель истории и обществознания гимназии № 1 Екатерина Казакова.

