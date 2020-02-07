Девочку из Челябинска госпитализировали с подозрением на коронавирус

Ребенок недавно вернулся из Китая вместе с родителями.

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Родители девочки обратились в поликлинику по месту жительства с жалобами на общее недомогание ребенка, на вызов прибыл врач, который в ходе опроса выяснил, что семья недавно вернулась из Китая.

«В настоящий момент с учетом не очень стабильной ситуации в Китае и с требованиями Роспотребнадзора, министерства здравоохранения России и минздрава Челябинской области, всем гражданам, которые прибывают на территорию России из Китая, необходимо уделять особое внимание и обязательно наблюдать медицинскими работниками. В связи с этим было принято решение госпитализировать ребенка в 8-ю детскую больницу для дальнейшего наблюдения в условиях стационара», — сообщила пресс-секретарь Администрации Челябинска Ксения Дурманова.

Девочка находится в инфекционном отделении, для постановки точного диагноза потребуется несколько дней, однако уже сейчас специалисты говорят, что опасений относительно коронавируса в этом случае нет.