/ Смотрите на 1obl.tv первый «выход в свет» спасенных лебедей в приюте Карена Даллакяна

Зоозащитник расскажет трогательные истории девяти птиц.

Сегодня, 11 января, челябинский зоозащитник Карен Даллакян проведет онлайн-экскурсию для зрителей «Онлайн ТВ» и покажет спасенных лебедей. Ветеринар совместно с орнитологами провел акцию «Лебедушка» на Южном Урале. Зоологи искали и выручали из беды крылатых, некоторым из них потребовалось лечение. Сейчас все девять питомцев Карена Даллакяна восстановились и готовы показать себя во всей красе.

Птицы попали к ветеринару разными путями, у каждой из них есть своя история. Об этом нам и расскажет Карен Вачаганович. Три лебедя живут в приюте довольно давно, остальные семь попали в неволю недавно. Одного пришлось лечить после огнестрельных ранений, одного буквально вырезать из замерзшего водоема. — рассказала сайту «Первый областной» редактор онлайн-вещания Ольга Мешкова.

Прямая трансляция из приюта «Спаси меня» начнется сегодня, 11 января. Старт стрима намечен на 15:00. Онлайн будет доступен здесь.