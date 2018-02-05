/ Смотрите на 1obl.tv прямую трансляцию вручения премии «Спешите делать добро»

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На Южном Урале готовятся к награждению жителей области. Вручение премии с говорящим названием «Спешите делать добро» пройдет в резиденции губернатора Челябинской области. Медаль вручается тем, кто, по мнению уполномоченного по правам человека, проявил лучшие человеческие качества там, где другие бы спасовали.
Наши лауреаты — это личности с большим сердцем и отзывчивой душой. Важно, чтобы их прекрасные поступки не были забыты и служили бы примером для других. Потому что они бескорыстны. — рассказала сайту «Первый областной» уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.
Во вторник, 6 февраля, прямая трансляция мероприятия станет доступна на сайте «Онлайн ТВ». Начало в 15:00.