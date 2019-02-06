/ Бориса Дубровского сфотографировали с малышом на плечах после премии «Спешите делать добро»

Мальчик приехал из Миасса вместе с папой — участником церемонии.

Церемония вручения премии «Спешите делать добро» прошла в Челябинске. Героев Южного Урала, юных и возрастных, чествовали на этом празднике. На церемонии присутствовал губернатор Борис Дубровский. Глава региона предложил сделать общий снимок со всеми награжденными в финале мероприятия. Самого маленького участника — сына миасского автоволонтера — глава Челябинской области посадил себе на плечи, чтобы мальчик оказался в кадре. Ребенок остался доволен: об этом говорит его широкая улыбка.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова вручили медали «Спешите делать добро» 20 южноуральцам, проявившим мужество, героизм и бескорыстную помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. — напомнили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Среди награждаемых были Асия Качесова, кормившая всех на разборе завалов в Магнитогорске, Артур Матис-Сиразиев, известный как Чистомэн, Алексей Мышковец, спасший от пожара свою деревню.

Также награды вручили участникам спасательной операции в Магнитогорске Алану Абдуллаеву, Алексею Иванову, Рахиму Гайыпову, Виктору Крылову, руководителю волонтерского штаба Ильясу Ильясову, представителю ММК Кириллу Голубкову, директору благотворительного фонда «Металлург» Валентине Владимирцевой, представителю ООО «УК "Фаэтон"» Максиму Першину, «Магнитогорского молочного комбината» Максиму Першину и директору кафе «Грильяж» Анне Нарховой. Кроме того, медалистами стали Татьяна Гроза — старший координатор поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС», Назим и Эльвин Ахмедовы, спасшие двух братьев от гибели в воде, журналист Юлия Реутова, студент, спавший на пожаре людей, Данила Терентьев, а также режиссер-постановщик спектаклей с участием детей-инвалидов Анатолий Пристай, автоволонтер Алексей Рогозников.