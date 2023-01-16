Раковая опухоль зачастую вызывает сужение толстой кишки. Пациенты жалуются на задержку стула, запоры, также может возникнуть острая непроходимость кишечника. Чтобы этого избежать, больному делают искусственное отверстие в области живота — колостому, через которое содержимое кишечника выходит в калоприемник.
«Больные с колостомой испытывают дискомфорт — смущаются из-за запаха, из-за урчания в животе. Это для них очень травмирующий факт. Мы восстанавливаем проходимость кишечника с помощью стентов. Стенты позволяют избежать колостомы временно или даже постоянно. Человек получает возможность жить в комфортных условиях», — говорит заведующая онкологическим отделением клиники ЮУГМУ Ирина Куракина.
Стент-эндопротез похож на металлическую проволоку. Он вводится в заблокированный участок кишки с помощью колоноскопа под контролем ангиографа. Внутри устройство раскрывается до 3 сантиметров в диаметре и создает туннель, по которому содержимое кишечника выводится естественным путем.
Стентирование кишечника не требует анестезии или наркоза.
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