В Челябинске облегчают жизнь пациентов с раком прямой кишки

В клинике ЮУГМУ проводят малоинвазивные операции, позволяющие отказаться от колостомы

В клинике ЮУГМУ научились проводить операции, которые избавляют онкологических пациентов от необходимости жить с колостомой. Почему это важно и как онкологи решают проблему, ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе клиники ЮУГМУ.

Раковая опухоль зачастую вызывает сужение толстой кишки. Пациенты жалуются на задержку стула, запоры, также может возникнуть острая непроходимость кишечника. Чтобы этого избежать, больному делают искусственное отверстие в области живота — колостому, через которое содержимое кишечника выходит в калоприемник.

«Больные с колостомой испытывают дискомфорт — смущаются из-за запаха, из-за урчания в животе. Это для них очень травмирующий факт. Мы восстанавливаем проходимость кишечника с помощью стентов. Стенты позволяют избежать колостомы временно или даже постоянно. Человек получает возможность жить в комфортных условиях»,

— говорит заведующая онкологическим отделением клиники ЮУГМУ Ирина Куракина.

Стент-эндопротез похож на металлическую проволоку. Он вводится в заблокированный участок кишки с помощью колоноскопа под контролем ангиографа. Внутри устройство раскрывается до 3 сантиметров в диаметре и создает туннель, по которому содержимое кишечника выводится естественным путем.