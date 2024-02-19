Московская клиника протестирует челябинскую технологию выявления рака кишечника

Нейросеть позволяет обнаружить заболевание на ранней стадии

Компании «ЭВА Лаб» (Челябинск, резидент «Сколково» и регионального оператора IT-Park74) и «Медскан» (Москва) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба IT-Park74. В столичной клинике установят программно-аппаратный комплекс с искусственным интеллектом Polyptron. Врачи при проведении эндоскопических исследований смогут выявлять подозрительные участки кишечника. Потенциальные новообразования на экране монитора выделяются с помощью нейросетей.

«Во время колоноскопии в режиме реального времени система выявляет первые признаки патологии и выводит подсказки на монитор. Врач может уделить больше внимания этому участку и взять биопсию. Использование системы позволяет снизить риск развития рака за счет повышения точности выявления первых признаков новообразований до 92%, а при дальнейшем обучении нейронной сети — до 98%», — поясняет директор по продукту «ЭВА Лаб» Евгений Алханов.

«ЭВА Лаб» и «Медскан» подписали соглашение на форуме «Сильные идеи для нового времени» при содействии инновационного центра «Сколково» и Агентства стратегических инициатив. Технология для ранней диагностики рака кишечника — один из примеров медицинского суверенитета страны. Новые возможности для ранней диагностики колоректального рака помогут снизить смертность от этого заболевания.

Разработка нейросети началась в 2021 году. На международной промышленной выставке «Иннопром-2023» компания «ЭВА Лаб» заключила соглашения со Свердловской и Челябинской областями по внедрению пилотного проекта по обнаружению рака кишечника искусственным интеллектом. Технологию тестируют в районной больнице села Долгодеревенского. На 11-м Всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT.2023» в Новосибирске разработка заняла первое место.