В Челябинске коллективу ЮУГМУ представили нового ректора

Пока Александр Мирошниченко занимает пост с приставкой и. о.

В понедельник, 9 января, коллективу Южно-Уральского государственного медицинского университета представили нового руководителя. Исполняющим обязанности ректора назначен Александр Мирошниченко. В церемонии принял участие и глава региона Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Рад поздравить Александра Геннадьевича с назначением на ответственную должность. Южно-Уральский государственный медицинский университет — один из ведущих вузов области, в следующем году он отметит свое 80-летие. Вуз занимает ключевое место в подготовке профессиональных кадров для здравоохранения региона, в решении научных и практических задач, которые стоят перед отечественной медициной. У нас в регионе очень сильные научные медицинские школы и центры. И мы по праву гордимся тем, что они в большинстве своем основаны и укомплектованы нашими кадрами, выпускниками и сотрудниками медуниверситета»,

— обратился к собравшимся на церемонии Алексей Текслер.

Губернатор также отметил, что для преодоления дефицита кадров вуз должен плотно сотрудничать с властями области. Регион уже помогает ЮУГМУ искать перспективных абитуриентов, а главное — создает условия, чтобы выпускники не уходили из профессии. На Южном Урале активно развивается первичное звено здравоохранения: ремонтируются и строятся новые фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, офисы врачей общей практики, закупается оборудование для медучреждений региона.

Во встрече также принимала участие заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. Она заметила, что проблема кадров существует не только в России, она актуальна для всего мира. И крайне важно, чтобы в УрФО сохранялся анклав образовательных организаций, которые выпускают профессиональные кадры по всему спектру медицинских специальностей.В конце декабря 2022 года Минздрав РФ назначил руководителем челябинского медуниверситета проректора СибГМУ.Александру Мирошниченко 37 лет, в 2008 году он окончил лечебный факультет Алтайского государственного медицинского университета (Барнаул) по специальности «лечебное дело», спустя год — интернатуру по специальности «терапевт». В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию, к 2018 году получил ученую степень доктора медицинских наук по специальности «фармакология». Тогда же Мирошниченко перевелся из Барнаула в Томск и возглавил кафедру фармакологии Сибирского медицинского госуниверситета, а вскоре занял пост проректора СибГМУ по учебной работе.

Срок работы Александра Мирошниченко на посту и. о. ректора ЮУГМУ истекает 28 декабря 2023 года. Отметим, дата выборов ректора челябинского вуза Минздравом РФ еще не определена.