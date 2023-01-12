Опыт Магнитогорска по профилактике ранних абортов признали лучшим в стране

Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков «Ювентус+» отметили на всероссийской конференции в Санкт‑Петербурге

Магнитогорский Центр охраны материнства и детства получил два диплома на VI Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы подростковой медицины и репродуктивного здоровья подростков и молодежи. Кротинские чтения», сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

На конференции был представлен более чем 20-летний опыт работы Центра охраны репродуктивного здоровья детей и подростков «Ювентус+». Южноуральцы получили дипломы первой степени в номинациях «Лучшая практика по профилактике абортов у подростков» и «Лучшая информационная политика медицинской организации, оказывающей помощь подросткам и молодежи в области охраны репродуктивного здоровья».

На консультации обсуждался широкий спектр вопросов: ювенильная гинекология и детская урология-андрология, нарушение пищевого поведения, медицинская психология и психотерапия, профилактика абортов среди подростков, организация оказания первичной и специализированной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в возрасте от 10 до 17 лет, обучение подростков основам половой грамотности и подготовке к взрослым отношениям, умение воздерживаться от рискованного полового поведения.