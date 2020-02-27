Минсоцотношений поможет маме, оставившей ребёнка в машине

Многодетную семью из Челябинска признали благополучной.

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Министр социальных отношений Ирина Буторина встретилась с многодетной матерью Еленой Важениной в рамках приёма граждан по мерам социальной поддержки. Известно, что 10-11 марта пройдет совещание, которое определит, на какую именно помощь может рассчитывать семья, в которой воспитывается четверо несовершеннолетних детей.

«В частности речь идет о региональном материнском семейном капитале, поскольку с 1 января 2020 года изменились подходы к назначению этой меры», — сказала Ирина Буторина.

Министр также отметила, что на учёте семья не состоит, оснований признавать её неблагополучной нет.

Напомним, Елена Важенина припарковала машину в неположенном месте, когда ушла в банк, после чего авто увёз эвакуатор. Оказалось, что в машине остался без присмотра маленький ребёнок, которого сотрудники службы и инспекторы ГИБДД не увидели. Нарушений в их действиях полиция не нашла: малыш был накрыт курткой, а стёкла машины затонированы. Мама младенца отметила, что взять с собой в банк ребёнка не могла — он бы капризничал, а места в детсаду нет.