/ Южноуральские аграрии претендуют на компенсацию за выращенные ягоды и плоды

Минсельхоз поддерживает производителей.

Региональное министерство сельского хозяйства принимает заявки от сельхозпроизводителей Челябинской области на выплату субсидий. Аграрии могут получить компенсацию за многолетние ягодные и плодовые растения. Финансовая поддержка от государства предоставляется в случае выполнения определенных требований.

Одним из условий предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям является отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на 1 июля 2018 года. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Заявки принимаются со 2 по 13 июля. Прием документов осуществляется ведущим специалистом отдела по финансированию целевых программ Аленой Погорелой. Специалист находится по адресу Сони Кривой, 75, кабинет 313. Подробная информация по телефону 239−60−70.

Также Дмитрий Медведев заявил о готовности правительства помочь аграриям. Рост цен на горюче-смазочные материалы отразился на расходах сельхозпроизводителей. Председатель правительства отметил, что «в целом ситуация достаточно стабильная». Челябинская область — один из немногих регионов, где рост цен сдерживается.