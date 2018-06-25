Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.24 -0.55 73.72 +0.03
Челябинск
сейчас
 
+27 °C
завтра
 
+24 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Южноуральские аграрии претендуют на компенсацию за выращенные ягоды и плоды

Южноуральские аграрии претендуют на компенсацию за выращенные ягоды и плоды

Минсельхоз поддерживает производителей.
сегодня в 15:22
  |  Общество

Региональное министерство сельского хозяйства принимает заявки от сельхозпроизводителей Челябинской области на выплату субсидий. Аграрии могут получить компенсацию за многолетние ягодные и плодовые растения. Финансовая поддержка от государства предоставляется в случае выполнения определенных требований.

Одним из условий предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям является отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на 1 июля 2018 года. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Заявки принимаются со 2 по 13 июля. Прием документов осуществляется ведущим специалистом отдела по финансированию целевых программ Аленой Погорелой. Специалист находится по адресу Сони Кривой, 75, кабинет 313. Подробная информация по телефону 239−60−70.

Также Дмитрий Медведев заявил о готовности правительства помочь аграриям. Рост цен на горюче-смазочные материалы отразился на расходах сельхозпроизводителей. Председатель правительства отметил, что «в целом ситуация достаточно стабильная». Челябинская область — один из немногих регионов, где рост цен сдерживается.

Общество
Южноуральские аграрии начали посевную кампанию
14.05.2018
Южноуральские аграрии начали посевную кампанию
Общество
30 миллионов рублей помогут южноуральским аграриям освоить заброшенные земли
06.04.2018
30 миллионов рублей помогут южноуральским аграриям освоить заброшенные земли
Общество
Элитные семена на 101 миллион рублей закупят южноуральские аграрии
27.03.2018
Элитные семена на 101 миллион рублей закупят южноуральские аграрии
Общество
Погектарная субсидия оказалась востребована среди 700 аграриев на Южном Урале
01.03.2018
Погектарная субсидия оказалась востребована среди 700 аграриев на Южном Урале
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Политика
Наследие для будущих поколений создается к саммитам ШОС и БРИКС
сегодня в 16:42
Наследие для будущих поколений создается к саммитам ШОС и БРИКС
Культура
Австрийцы накормили гостей Бажовского фестиваля
  
сегодня в 15:54
Австрийцы накормили гостей Бажовского фестиваля
Происшествия
Школьница скончалась от отравления алкоголем в Магнитогорске
сегодня в 15:27
Школьница скончалась от отравления алкоголем в Магнитогорске
Происшествия
Убийцу 16-летнего пешехода отправили в колонию поселения
сегодня в 15:25
Убийцу 16-летнего пешехода отправили в колонию поселения
Общество
Южноуральские аграрии претендуют на компенсацию за выращенные ягоды и плоды
сегодня в 15:22
Южноуральские аграрии претендуют на компенсацию за выращенные ягоды и плоды
Общество
Жители пяти квартир остались без крыши над головой после взрыва газа на ЧМЗ
сегодня в 14:36
Жители пяти квартир остались без крыши над головой после взрыва газа на ЧМЗ
Происшествия
15-летнюю девочку жестоко убил рабочий, ремонтировавший квартиру
сегодня в 14:03
15-летнюю девочку жестоко убил рабочий, ремонтировавший квартиру
Общество
По делу об издевательствах златоустовской учительницы начались прения сторон
сегодня в 13:58
По делу об издевательствах златоустовской учительницы начались прения сторон
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6