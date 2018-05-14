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Южноуральские аграрии начали посевную кампанию

Погода не помешает сельхозпроизводителям уложиться в сроки.
сегодня в 17:23
  |  Общество

Затяжная весна немного отсрочила начало посевной в Челябинской области. Отставание от прошлого года составляет всего 2 дня. Это не помешало аграриям освоить 10% запланированного объема, уже посеяна 161 тысяча гектаров яровых культур.

Посевная компания началась на Южном Урале. В этом году, как и в прошлом, губернатором поставлена задача отдать максимальное количество средств по разным видам господдержки до посевной или в момент самой кампании. На сегодня передано и доведено до сельхозтоваропроизводителей более 1 миллиарда рублей. В этом году общая сумма господдержки, доведенная до аграриев, будет составлять больше, чем в прошлом году. В этом году порядка 1,5 миллиарда рублей получат аграрии в виде господдержки до 1 июня. — сообщил Сергей Сушков.

Отметим, что в этом году аграрии увеличивают посевные площади. Также реализуется программа по уходу от выращивания монокультур. Вместе с пшеницей делают упор на другие виды культур — подсолнечник, лен, рапс.

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