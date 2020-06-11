Челябинские ОМОНовцы попали в объектив военного фотографа

Проект приурочилик празднованию Дня России.

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Росгвардейцы Челябинска продемонстрировали, как могут работать в горно-лесистой местности. В этих условиях их запечатлел военный фотограф Алексей Китаев. Полевой выход был организован управлением в преддверии наступающего Дня России.



Тренировка и фотопроект были организована с целью показать, какие именно ситуации могут поджидать бойцов Росгвардии в командировках на Северный Кавказ. В частности, на фотографии попал переход водных преград без предварительной разведки, длительной подготовки и специальных переправочных приспособлений.

«Между пресс-службой управления и талантливым фотографом Алексеем Китаевым сложилась традиция — делать фотопроекты, приуроченные к знаковым датам»,— рассказал начальник пресс-службы теруправления капитан полиции Альберт Габбазов.

Отметим, что занятия по тактико-специальной, медицинской, физической, топографической подготовке, а также дневные и ночные стрельбы постоянно проводятся в южноуральском мобильном отряде особого назначения. Главной задачей таких тренировок является повышение навыков выживания, физической выносливости. Кроме того, бойцов учат быть готовыми к нестандартным ситуациям.