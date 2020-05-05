Благодарственное письмо поступило начальнику Росгвардии от жителей Аргаяшского района

В письме южноуральцы поблагодарили за помощь при пожаре бойца ОМОНа.

Послушать 00:00

Жительница села Кузнецкое Аргаяшского района выразила благодарность бойцу челябинского ОМОНа Александру Б. за оперативную работу во время пожара, написав письмо, и направила его главе Росгвардии Челябинской области генерал-майору полиции Александру Ясинскому.

Благодарность сотруднику Росгвардии жители села выразили за помощь в тушении пожара, произошедшего 26 апреля прямо около их села. Горели трава и деревья, из-за сильного ветра огонь уже подбирался к заборам некоторых домов, а из-за дыма было практически ничего не видно.

«А Александр не растерялся, действовал грамотно и технично. Он заливал огонь, нося воду из колодца, выворачивал ломом горящие столбы заборов, а также мобилизировал местное население на борьбу с природной стихией»,— цитирует пресс-служба Росгвардии слова Людмилы Алексеевой, автора письма.

И, по словам женщины, даже когда приехала спецтехника, боец ОМОНа наравне с пожарными быстро и уверенно раскидывал пожарные рукава и тушил пожар до последней искорки.

Под словами благодарности местной жительницы подписались семь односельчан.