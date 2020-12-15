Омбудсмен требует запретить продажу энергетиков детям в Челябинской области

Такой закон уже принят в 45 регионах страны.

Детский омбудсмен Евгения Майорова обратилась в Законодательное собрание Челябинской области с предложением ограничить продажу энергетических и тонизирующих напитков детям.

«В аппарат Уполномоченного поступает много обращений на тему энергетических напитков. И это неудивительно. Так называемые „энергетики“ — настоящий бич молодёжи. Считаю, что и в нашей области для защиты здоровья детей и их права на уровень жизни, необходимый для полноценного физического развития, нужно вводить такие ограничения. Ребёнок зачастую не осознаёт ту опасность, которую несут энергетические напитки. И только информационно-просветительской деятельностью эту проблему не решить. Необходимо, чтобы этот вопрос также решался на законодательном уровне», — пишет Евгения Майорова на своей странице «Вконтакте».

Чаще всего на свободную продажу энергетиков жалуются педагоги и продавцы. По их словам, тонизирующие напитки сейчас покупают даже ученики начальной школы. А ведь каждая баночка содержит дозу кофеина, как в двух-трех чашках кофе. А для ребенка такая доза опасна.

Запрет на розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков уже действует в 45 субъектах России. Челябинская область может пополнить перечень регионов, где заботятся о здоровье детей.