Защищать скандальный пандус в элитном доме Челябинска будут омбудсмен и мэрия

Инвалиду без ног Ильязу Зинурову больше не нужно являться на судебные заседания лично.

В понедельник, 7 декабря, состоялось предварительное заседание по иску ТСЖ «Наш дом» к известному конструктору из Челябинска Ильязу Зинурову. Напомним, актив соседей требует от инвалида без ног демонтировать пандус на первом этаже подъезда, установленный в мае.

Повестку в суд Ильяз Зинуров получил в канун Международного Дня инвалидов. Но объяснять суть претензий заранее в ТСЖ не стали. До суда пенсионер провел несколько тревожных дней. На предварительном заседании представитель истца наконец заявил, что правление требует разобрать скандальный пандус, так как подъемник не прошел приемку надзорных ведомств.

«По словам юриста, подъемник нарушает технические нормы. Когда подъемник находится внизу лестницы, до дверей подъезда должно оставаться 1,6 метра. Получается меньше. Но в опущенном виде подъемник находится не больше минуты. После спуска я сразу отправляют его наверх. Если в доме пожар, другое ЧП, то подъемник и лифт вообще отключаются. И разрешение пожнадзора у меня тоже есть», — рассказал сайту «Первый областной» Ильяз Зинуров.

Сегодня суд истребовал у сторон дополнительные документы. Также Ильяз Юнусович передал ведение дела своим доверенным лицам — дочери и представителю уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Защищать интересы Зинурова также будет управление ЖКХ по Челябинску.

«Если бы эти люди хотели решить дело миром, они, учитывая мой возраст и отсутствие ног, давно подошли бы ко мне и сказали: давай еще оформим какие-то документы. Но этого нет. Они хотят все убрать. У меня нет слов от такой бесчеловечности. Нет у них ни сердца, ни души, ни сострадания», — замечает Зинуров.

Кстати, сами истцы, в отличие от Зинурова, на заседание не пришли.

На выходе из суда (а в здание по причине коронавируса никого постороннего не пускали) журналисты задали несколько вопросов юристу, который защищает интересы истца.

«Признайте, этот подъемник никому не мешает», — заметили представители СМИ.

«Одно дело не мешает — другое дело: его там быть не должно», — отрезал адвокат.

Следующее заседание назначено на 21 декабря.