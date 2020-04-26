Мужчина с ребёнком остался без работы и денег в Челябинской области

К разрешению ситуации подключилась омбудсмен Евгения Майорова.

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В Челябинской области из-за пандемии коронавируса мужчина остался без заработка с маленьким ребёнком на руках. Сейчас семье не на что даже купить продукты. На данный момент в ситуации разбирается уполномоченный по правам ребёнка Челябинской области Евгения Майорова.

О ситуации омбудсмен узнала от руководства горячей линии. Оператор передал, что мужчина звонил более пяти раз, жаловался на то, что его посадили на карантин, и ему теперь нечего есть, а у него ещё и ребёнок. Раньше официально нигде не работал, и сейчас остался без денег и, соответственно, без продуктов. Оператору стало его жаль, и он передал это своему руководству, а те, в свою очередь, Евгении Майоровой.

«Созвонились с ним сегодня, история такая. Мужчина работал „сам по себе“, находил подработки неофициально. Сейчас сидит на карантине, нет денег на продукты. Есть пенсия по потере кормильца (мама ребенка умерла), но они ее не получают, так как копят на образование. Родственников в городе нет, друзей, к которым можно обратиться тоже нет»,— рассказывает на своей странице в Facebook омбудсмен.

И сразу же вопрос был решён: уже завтра маленькая семья получит продуктовые наборы от Фонда «Центр поддержки гражданских инициатив Южного Урала», а во вторник — от Епархиального отдела социального служения. Кроме того, мужчина сможет получить благотворительную помощь от Союза женщин области.

«Завтра с социальной защитой мы выясним обо всех возможных мерах поддержки. И все же... как же так получается, что людям, кроме государства и социальных организаций, помочь некому? Элементарно продуктами. И что мне в этой истории понравилось, так это неравнодушие оператора горячей линии и его руководства»,— добавила Евгения Майорова.

Кроме того, уже через несколько часов после того, как пост появился на странице Евгении, поступило предложение о трудоустройстве мужчины. Возможно, совсем скоро ситуация в его семье изменится в лучшую сторону.