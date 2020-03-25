Из уборщиц в атлеты: пенсионерка из Златоуста приобщилась к ЗОЖ

66-летняя женщина активно занимается в спортзале.

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В Златоусте пример для молодого поколения подает одна из самых спортивных бабушек города. Любовь Смирнова работает в спортивном клубе, именно это кардинально изменило ее жизнь. Женщина признается, что раньше она никогда не занималась спортом.

«Смотрю, девчонки занимаются. Решила тоже попробовать, может, что-то и получится. Мне порекомендовали заниматься на велотренажере из-за проблем со здоровьем», — делится воспоминаниями с корреспондентом медиахолдинга ОТВ Любовь Смирнова.

Теперь она не только наводит порядок в спортклубе, но и занимается в тренажерном зале.

«Она молодец, очень жизнерадостная и активная, всем нужно брать с нее пример. К тому же сейчас это актуально, занятия спортом — самый эффективный способ поднять иммунитет», — отмечает один из тренеров клуба.

Сама пенсионерка готовится отпраздновать свой 67 день рождения совсем в другом состоянии. По словам женщины, она стала чувствовать себя намного лучше.