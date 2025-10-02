Председателем Заксобрания Челябинской области депутаты избрали Олега Гербера

Его кандидатуру внесла фракция «Единой России»

На первом заседании депутатов Законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва одним из основных вопросов было избрание председателя Собрания. Депутаты провели тайное голосование с использованием электронной системы подсчета голосов.

По результатам голосования председателем избран Олег Гербер.

Олег Гербер занимает пост председателя Законодательного собрания Челябинской области с 1 августа 2023 года. Его кандидатуру единогласно поддержала фракция «Единая Россия» и остальные депутаты на первом заседании нового созыва.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также выразил поддержку работе Олега Гербера.

Первым заместителем председателя Законодательного Собрания избран Денис Моисеев.

Заместителями председателя ЗСО стали Анатолий Еремин, Евгений Илле, Павел Киселев, Виталий Пашин, Василий Швецов, Павел Шиляев, Андрей Шмидт.