Председатель ЗСО Олег Гербер подчеркнул важность прямой линии с губернатором

Живое общение с жителями региона было организовано 2 декабря

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел во вторник, 2 декабря, прямую линию с жителями региона. Общение длилось более трех часов, южноуральцы задали главе региона множество самых разных вопросов. О ценности такого формата работы заявил председатель Заксобрания области Олег Гербер.

«Высокий интерес южноуральцев, популярность этого формата подтверждает большое количество поступивших вопросов и обращений. Многообразие жизненных ситуаций и то, что эти вопросы удается решить в моменте, — это, конечно, здорово. Рассказ о молодом птицеводе из Кыштыма — вот яркий пример того, как работает прямая линия», — говорит Олег Гербер.

Спикер парламента подчеркнул, что во время живого общения глава региона рассказал о новых инициативах, которые уже сейчас работают в Челябинской области.

«Мы видим результаты от их реализации. Например, студенческий семейный капитал — это наша совместная работа. Алексей Леонидович когда-то поручил депутатам Законодательного собрания во время своего ежегодного обращения проработать этот механизм, а сегодня во время прямой линии, отвечая на вопрос студентки, рассказал о первых результатах введения этой меры поддержки», — подчеркнул Гербер.

Председатель также отметил, что решение многих вопросов требует совместной работы представителей разных уровней власти, такого подхода и требует губернатор.