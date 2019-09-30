«Лишние» 55 миллионов Челябинск вернет в областной бюджет

На аппаратном совещании при врип главы города «всплыли» случайные деньги.

Послушать 00:00

На аппаратном совещании при врип главы города была озвучена сумма в 55 миллионов рублей, которая попала в казну Челябинска по ошибке. Деньги были заложены на реализацию программы по переходу на цифровое телевещание. Их планировалось направить на выплаты компенсаций социально незащищенным категориям граждан. Сегодня в городе на эти цели потратили 363 тысячи рублей.

«С этими 55-ю миллионами в пятницу разбирались, если мы сейчас потратили 363 тысячи, как мы 55 миллионов освоим? Я эту цифру специально убрал из своего доклада, но я так понял, что это деньги областные, они для всей области рассчитаны», — пояснил замглавы города Евгений Шинин.

В комитете по социальной политике с этими данными тоже знакомы. Руководитель подразделения пояснила, что с министерством социальных отношений вопрос проработали.

«Да, эти деньги были изначально заложены в бюджете, но освоены они не будут. Министерство в курсе. Они будут возвращены и сняты с города Челябинска», — отчиталась председатель комитета по социальной политике Лариса Мошкова.

Получить компенсацию в связи с переходом на цифровое телевещание можно будет в течение всего следующего года при наличии требуемых документов.