Челябинская область активно готовится к переходу на цифровое вещание

С каждым южноуральцем, проживающим вне зоны цифрового сигнала, проведут личную работу.

На Южном Урале идет активная подготовка к переходу с аналогового вещания на цифровое. Полностью прекратить свою работу аналоговое вещание должно 14 октября 2019 года. Как отметил глава Челябинской области Алексей Текслер, сроки эти уже сдвинулись, и более их передвигать не будут.

Активная работа ведется с населением, проживающем на территориях, которые не покрывает зона цифрового вещания.

«Вне зоны цифрового сигнала на территории Челябинской области останутся 142 населенных пункта в 26 районах и городских округах, а это чуть больше 40 тысяч человек. Из них 118 населенных пунктов сейчас принимают аналоговый сигнал, это 32497 человек. Люди в этих населенных пунктах в особой зоне риска. Если они не приобретут оборудование, позволяющее принимать спутниковый сигнал, они останутся без возможности смотреть телевизор», — сообщил и. о. министра информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов.

Глав муниципалитетов, где находятся такие населенные пункты попросили активнее заняться работой с гражданами, которые вовсе могут остаться без сигнала.

«Коллеги, это серьезно. Если у человека просто перестанет работать телевизор, у них к вам будут серьезные вопросы, как и у меня. По каждому человеку, проживающему в населенных пунктах без покрытия цифрового вещания, должен быть личный контакт, разъяснение, а также оказание поддержки при покупке оборудования», — подчеркнул Алексей Текслер.

Отметим, что до конца августа у тех, кто проживает вне зоны вещания цифрового телевидения, есть возможность приобрести оборудование для приема спутникового сигнала по льготным условиям. Объяснить людям все их возможности должны органы муниципальной власти.