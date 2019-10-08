Горячая линия по переходу на цифровое телевидение работает круглосуточно

С 14 октября на вопросы жителей будут отвечать более 60 операторов.

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В связи с приближающейся датой перехода на цифровое вещание, в Челябинской области с 1 октября 2019 года круглосуточно работает горячая линия, позвонив на которую, южноуральцы могут получить консультацию.

С 14 октября 20 федеральных телеканалов начнут вещать в цифровом формате. Если у вас есть сложности при настройке телевизора или подключении приставки для перехода на цифровое телевидение, вы можете обратиться на горячую линию. У операторов вы получите консультацию о том, какое оборудование необходимо приобрести, как его подключить или оставить заявку, чтобы волонтер пришел домой и помог с техникой.

«К нам поступило около 5000 обращений. 70% из них связаны с просьбой о том, чтобы волонтеры помогли настроить оборудование. Волонтеров вызывают в том случае, когда человек приобрел приставку, чтобы не остаться без телевизора, но не может самостоятельно ее настроить. В этом случае он обращается к нам, мы принимаем заявку, передаем уполномоченному лицу, он — волонтеру», — рассказал сайту «Первый областной» Роман Колбин, директор Челябинского регионального центра навигационно-информационных технологий, на базе которого организована горячая линия.

На данный момент на вопросы южноуральцев отвечают от 1 до 6 операторов. С 14 октября, в день, когда аналоговое вещание прекратится, работать на горячей линии будут более 60 человек. Основные вопросы с переходом на цифровое телевидение планируют решить до конца 2019 года. Но звонки в колл-центре будут принимать «до последнего клиента».

В аналоге с 14 октября останутся региональные телеканалы, их вещание продлится до августа 2020 года.

«Телеканал ОТВ продолжит работать. Для того, чтобы смотреть нас, необходимо будет либо переключиться на аналоговое вещание, либо подключить кабельное телевидение. Также мы будем вещать в спутниковом ТВ „Телекарта“, на сайте 1obl.ru, на Яндекс ТВ, а также по 5 часов в день (три утром и два вечером) в „цифре“ на телеканале ОТР», — прокомментировал генеральный директор медиахолдинга ОТВ Олег Гербер.

Позвонить и получить консультацию о переходе на цифровое телевидение можно по номеру 8-800-220-20-02. Звонок бесплатный.