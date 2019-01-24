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/ Около 600 дольщиков «Гринфлайт» к весне переедут в новые квартиры

Около 600 дольщиков «Гринфлайт» к весне переедут в новые квартиры

Два строящихся дома будут сданы в первом квартале 2019 года.
сегодня в 10:28
  |  Общество

В первом квартале 2019 года компания «Гринфлайт» сдаст дома № 33 и № 102. Квартиры в них ожидают около 600 человек.

В соответствии с прошлой редакцией «дорожной карты» «Гринфлайт» должен была в конце 2018 года построить семь домов, в которые должны были быть переселены все оставшиеся дольщики компании. К сожалению, удалось сдать только пять из них. Еще два будут введены в эксплуатацию в начале 2019 года. По информации директора ООО «Гринфлайт» Олега Лакницкого, застройщик продолжит для дольщиков, чьи дома будут вводиться позже, оформление договоров замены их жилых помещений на квартиры в этих домах № 33 и 102. — подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Перенос сроков сдачи домов 33 и 102 связан со снижением покупательной способности населения в конце 2018 года. Оформление документов по обмену договоров долевого участия приостановлено до окончания строительства этих домов. После ввода домов в эксплуатацию граждане смогут получить свое жилье.

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