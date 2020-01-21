В аэропорту Челябинска не используют телетрапы, жалуются горожане

Пассажиры сообщают, что их всё равно возят к борту автобусы.

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Жители Челябинска жалуются на то, что «Игорь Курчатов» не использует телетрапы. Пресс-секретарь аэропорта Сергей Куклев ответил на недовольство пассажиров.

Представитель воздушных ворот региона объяснил: решение об использовании «рукава» принимает конкретная авиакомпания. С одной стороны, дело в стоимости современного средства посадки. Использование телетрапа обойдётся в 23 тысячи рублей в час. Подача одного большого автобуса - примерно в 9 тысяч рублей. С другой стороны, выбор зависит и от особенностей некоторых самолётов.

«Не все авиакомпании заказывают телетрап. У региональных самолётов, например, откидная дверь с лесенкой, он им не нужен. Лоукостеры не пользуются телетрапами в принципе, для них важна скорость перемещения пассажиров из терминала на борт. Если борт остается на длительной стоянке на ночь, заказывать телетрап не выгодно. У него почасовая оплата, там ведь внутри живые сотрудники»,— пояснил Сергей Куклев.

Напомним, в новом терминале внутренних вылетов челябинского аэропорта оборудованы 4 телетрапа для посадки и высадки пассажиров.