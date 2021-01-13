В Челябинске мужчина ограбил ювелирный магазин

Злоумышленник скрылся с кольцом, которое попросил примерить

В Челябинске из ювелирного магазина на улице Кирова посетитель украл женское кольцо. Мужчина попросил примерить на мизинец украшение стоимостью 17 тысяч рублей, после чего скрылся.

Личность злоумышленника установили, им оказался ранее судимый 45-летний мужчина без работы и определенного места жительства.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ („Грабеж“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до четырех лет», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В настоящее время подозреваемый находится в ИВС.

Еще одна кража была совершена на складе одного из магазинов города. Там похитили шесть смарт-часов. Сумма ущерба составила более 84 тысяч рублей.

«По горячим следам установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее несудимый сотрудник складского помещения, 1996 года рождения», — прокомментировали сотрудники ведомства.

По данному факту также возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.