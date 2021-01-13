Начальница ЗАГСа в Копейске подозревается в покушении на мошенничество

Возбуждено уголовное дело

В следственном комитете прокомментировали задержание начальницы отдела ЗАГС в Копейске. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ („Покушение на мошенничество“). В декабре 2020 года подозреваемая незаконно изъяла у подчиненных часть премии, которую они получили ранее.

«В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Расследование продолжается, будут приняты меры по возмещению ущерба.

Напомним, о задержании Татьяны Мукаевой стало известно накануне. Сотрудники местной администрации, а также коллеги отзываются о женщине положительно.