Акция «Снеговики-добряки» второй раз пройдёт в Челябинской области

Организаторы планируют исполнить новогодние мечты 500 детей.

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В Челябинской области с 3 ноября стартует вторая по счёту ежегодная акция «Снеговики-добряки». В рамках мероприятия детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, принесут подарки.



Партнёрами акции выступает уполномоченный по правам ребёнка в регионе Евгения Майорова, а также благотворительные организации Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и Снежинска. Как рассказала сама омбудсмен, дети, попавшие в сложные жизненные ситуации, по праву могут считаться героями, поскольку терпеливо вынесли все испытания, которые им приготовила жизнь.

«Мы хотим этой акцией сказать каждому из них: "Ты правда герой, ты можешь всё!" Весь мой опыт работы с детьми показывает: мощные позитивные эмоции творят чудеса и иногда помогают в прямом смысле встать на ноги. Чтобы исполнить мечту ребенка, необязательно быть олигархом или чиновником, достаточно быть человеком и любить детей. Эта акция направлена на то, чтобы сплотить южноуральцев в этом добром порыве»,— сказала Евгения Майорова.

Отметим, в прошлом году участники акции исполнили новогодние мечты 100 детей. В этот раз организаторы планируют в пять раз увеличить число поздравлений и собрать не менее 500 писем Деду Морозу. Присоединится к «Снеговикам-добрякам» может любая компания. Подробная информация размещена на сайте проекта.