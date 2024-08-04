В Миассе сохраняется сложная паводковая ситуация после ливней

Но уровень воды, пусть и медленно, снижается

Сегодня, 4 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба по ликвидации подтоплений. Он отметил, что за последние сутки ситуация значительно улучшилась на всех подтопленных территориях, кроме Миасса, и дал ряд поручений, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

По словам Алексея Текслера, в Миассе снижается уровень воды и на Иремеле, и в городском пруду. Меньше стало воды в поселке Смородинка. Однако ситуация пока остается напряженной.

Губернатор поручил с понедельника активно прочищать все каналы в Миассе, чтобы вода покинула территорию города как можно скорее. Также туда направят дополнительную группировку МЧС.

Глава регионального МЧС России Юрий Буренко доложил, что при отсутствии обильных осадков уровень воды в реке Миасс снизится, и ситуация в подтопленных поселках Миасского округа улучшится. Также он сообщил, что с поверхности реки продолжается сбор нефтепродуктов.

На остальных территориях сохраняется частичное подтопление участков и подвальных помещений. Работы по откачке воды и осушению помещений продолжаются.

Министерство социальных отношений региона продолжает принимать заявления на выплаты, в том числе компенсационные. В ближайшие дни все положенные выплаты получат пострадавшие от большой воды жители Карабаша. На остальных территориях работа ведется.