/ Человеческий череп, принадлежащий шаману, найден на Южном Урале

Удивительную находку сделали в давно закрытой пещере.

Ученый Владимир проводит раскопки в Увельском районе, там он уже вскрыл несколько живых пещер. Сейчас ведется работа по расчищению проходов. Уже было вывезено более 6 тонн камней и грунта.

Обе воронки были открыты еще в сентябре 2011 года, но к открытию их он приступил только в этом году. Одна из воронок собирает воду, которая остается на поверхности земли. Вторая воронка оказалась сухой, в ней сейчас и ведутся раскопки. За закрытым входом скрывается большая пещера, более 100 метров, с плюсовой температурой.

За время работ удалось вскрыть колодец на глубину 3 метра в первой воронке, работы там в этом году приостановлены. Из второго объекта было вынесено более 5 тонн камней и грунта, открыт лаз в центральный коридор. Внутри обнаружилось еще несколько коридоров. — поведал «Первому областному» Владимир.

Вместе с Владимиром на раскопки выезжают студенты и даже школьники. Ребята тратят свое время для того, чтобы узнать как можно больше о нашей природе, поучаствовать в исследовании местности и попробовать найти что-то интересное.

10 лет я езжу на экскурсии и раскопки пещер с ним. Это очень интересно, мы находим предметы, которые рассказывают нам о историю, то, что происходило здесь много лет назад. Я уже больше 5000 раз выезжал в пещеры. — рассказал одиннадцатиклассник Александр.

На этих раскопках был найден человеческий череп. Это большая редкость.

Я второй год приезжаю на раскопки пещер. В прошлый раз я нашел старинную медную брошь, а в этот раз человеческий череп! Мне нравится заниматься раскопками, когда работаешь в пещере — не устаешь, потому что тебе интересно. — поделился впечатлениями о находке семиклассник Артур.

Вход в пещеру не открывался несколько тысяч лет и в глубине коридоров, в нише был обнаружен череп человека. Он лежит на затылке, то есть это может быть захоронение. Но верхние зубы у него отсутствуют, а это значит, что он мог скатиться, а само погребение было выше.

Торопиться не будем, в ближайшую неделю проведем археологические исследования, если будут еще человеческие кости, то будем проводить полноценные раскопки. Если костей не будет, то, подтвердится догадка, что череп скатился с верхних частей коридора, его можно будет забрать отсюда. Антропологические материалы в пещерах попадаются не часто, череп мне не попадался в Увельском районе ни разу. — прокомментировал находку Владимир.

Ученый считает, что в пещеру тысячелетиями не поступала вода, а для человека она была закрыта более тысячи лет. Череп, предположительно, мог принадлежать шаману или жрецу, и это было захоронение. По окончанию работ материал передадут в Институт истории и археологии Уральское отделение РАН.

Больше подробностей этой удивительной истории, а также кадры из пещеры и тот самый череп, вы можете увидеть завтра, 21 ноября, в 7:00 в программе «Наше утро» на телеканале ОТВ или в прямом эфире сайта 1obl.ru.