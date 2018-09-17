/ Получить разрешение на охоту можно через Интернет

Новой услугой уже предлагают воспользоваться южноуральцам.

Южноуральцы могут приобретать путевку на охоту через Интернет. Возможность предоставил портал Госуслуг. Не посещая минэкологии, уже можно зарегистрировать заявление на добычу пушных животных и копытных. Действовать услуга будет до 12 октября.

Интересующую информацию о подаче заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, их регистрации и распределении таких разрешений можно получить у специалистов отдела федерального государственного надзора Министерства экологии Челябинской области (8 (351) 264-74-41, 263−06−30). Соответствующая информация также размещена на официальном сайте Министерства экологии Челябинской области в разделе «Охота», «Информация для охотников», «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.

Чтобы воспользоваться новой услугой, достаточно подтвердить свою личность на сайте. Сделать это можно в любом отделении ЗАГС и управлении соцзащиты.