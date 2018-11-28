/ Кибербезопасность: идентифицировать пользователей будут по рефлексам

Как сейчас обезопасить себя и свои данные в Сети.

Преступления в интернете стремительно набирают популярность. На данный момент у органов внутренних дел нет достаточного кадрового обеспечения и алгоритмов, чтобы раскрывать эти подобные правонарушения. Пока не реализованы системы идентификации по индивидуальным особенностям, пользователи должны быть бдительны в Сети, сообщает газета «Известия».

Многие недооценивают возможности современных преступников и не уделяют безопасности в интернете должного внимания.

Опасно вообще находиться в Сети. Как только вы начали использовать телефон, любое электронное средство, создали свой первый аккаунт в соцсети, вы оказались в небезопасном пространстве. — утверждает Евгений Лифшиц, глава Агентства кибербезопасности.

Для того чтобы в целости сохранить свои данные, необходимо следовать простым правилам. Например, с подозрением относиться ко всем письмам, приходящим на электронную почту от неизвестных отправителей. Еще необходимо использовать разные пароли для всех ящиков, аккаунтов в социальных сетях, личных кабинетов, и делать их достаточно сложными. Но помнить, что даже самый сложный пароль будет бесполезен, если вы не запомните его, а где-нибудь запишете.

В планах у Московского физико-технического института сейчас — разработка биометрии на основе рефлексов. Реакция зрачка на свет у всех людей разная, это позволит надежно идентифицировать личность. Новые технологии уже скоро могут стать обыденностью, но пока их не ввели повсеместно, нужно благоразумно подходить к вводу данных в Сети.