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/ Скоростной интернет провели в три населенных пунктах региона

Скоростной интернет провели в три населенных пунктах региона

сегодня в 15:13
  |  Общество

Большое событие произошло в деревне Фроловка Челябинской области. Там сегодня, 27 декабря, прошло открытие базовой станции мобильного оператора. Раньше сети здесь почти не было — она работала с перебоями, а интернета не было вовсе. Теперь деревенские могут бороздить всемирную паутину. К тому же на высоких скоростях! Некоторые из них уже успели опробовать новинку.

Связь была ужасная, а теперь можно разговаривать хоть где! — радуется жительница деревни Фроловка Лариса Пястолова.

Проект был реализован по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в рамках государственной программы «Информационное общество». Субсидировали строительство базовых станций в регионе впервые. Ранее проводить мобильную связь сотовым операторам было просто нерентабельно, но с господдержкой регионального правительства провайдер все же зашел в населенный пункт.

Правительство в рамках определенной суммы субсидирует операторам 50% инвестиций. Мы определили для себя приоритетные населенные пункты, где мы воздвигли новые объекты связи. Таким образом у нас в зоне действия сети попало около 3,5 тысяч человек, которые ранее мобильной передачей данных не пользовались. —  рассказал директор по развитию бизнеса Уральского филиала оператора мобильной связи Евгений Иванов.

Сейчас в области — почти 400 населенных пунктов, где нет ни сотовой связи, ни интернета. Однако с помощью госпрограммы «Информационное общество» статистика начала меняться.

В этом году у нас первый опыт реализации такой программы. У нас, я думаю, получилось: 13 населенных пунктов улучшили качество связи — теперь там не только сотовая связь, но и интернет поверх сотовой связи, — а 3 населенных пункта впервые получили сотовую связь и интернет. — рассказал «Первому областному» министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов.

Отметим, госпрограмма будет действовать еще минимум 2 года. На ее продолжение в бюджете Челябинской области уже заложены необходимые средства.

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