/ Из Майами в Челябинск. Скульптура Бабы Ягы появилась в центре южноуральской столицы

Сказочная героиня успела побывать на международных выставках.

1 июня в Челябинске станет на одно интересное место больше. В сквере возле Театра кукол появится памятник известному сказочному персонажу — Бабе Яге. Скульптуру уже презентовали в Майами и Дубае, теперь настала очередь южноуральской столицы.

Одна из основных идей моего нового проекта — показать ценность связи между прошлым и настоящим. История как часть генетической памяти — важный фундамент, поэтому я использую элементы русского культурного кода и древней письменности. Сочетая их с современными универсальными коммуникационными символами, я хотела создать такое пространство, где одновременно есть место для национального и глобального, древнего и современного, мистического и рационального. — передает туристическое издание слова скульптора Ирины Лагошиной.

Праздничное открытие композиции «Баба Яга» и новой детской игровой площадки состоится 1 июня в 13:00. После этого для детей выступят актеры Театра кукол имени Вольховского. В завершение праздника Баба Яга оживет.