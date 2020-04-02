Ограничивать продажу алкоголя в Челябинской области не собираются

Существующий режим не планируют менять.

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В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя на время режима самоизоляции. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга по ситуации с коронавирусной инфекции на Южном Урале.

«Мы не планируем вводить ограничение времени продажи, скорее всего это просто приведет к большему скоплению людей в магазинах. Существующий режим с 8 до 23 пока будет оставаться прежним. Мы каждый день следим за ситуацией, пока я считаю, что это делать не нужно», — подчеркнул глава региона Алексей Текслер.

Отметим, что продажу алкоголя уже ограничили в Кемеровской области, Туве, Карелии, Якутии, Башкирии, Красноярском и Пермском краях.