Глава Роспотребнадзора рассказала, с чего начнётся снятие ограничений для россиян

Также Анна Попова назвала главные критерии снятия введённых ограничительных мер.

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Президент РФ Владимир Путин поручил Роспотребнадзору и рабочей группе Государственного совета подготовить план поэтапного выхода из режима ограничений к 5 мая 2020 года. Но какие критерии войдут в этот план и с чего начнётся снятие ограничений? Об этом в интервью ТАСС сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, показателем того, что уже можно начать выходить из режима ограничений, станут три критерия: снижающиеся темпы прироста больных, наличие свободных коек и количество проводимых тестов на выявление инфекции.

«Может быть, еще какие-то критерии будут, показатель летальности, иммунной прослойки, для этого нужны специальные исследования. Но пока мы говорим об этих показателях. Когда они будут соответствовать позитивным данным и эпидемическим процессам, мы сможем говорить о том, что может быть начато ослабление различных ограничений»,— цитирует Анну Попову ТАСС.

Что касается самих послаблений, то они начнутся с небольших прогулок по два-три человека, прогулок с детьми, утренних пробежек и занятий физкультурой. Но всё это будет разрешено с обязательным соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра.

Напомним, режим обязательной самоизоляции и действие ограничительных мер продлены до 12 мая.