/ Почтовый грузовик снес «ГАЗель» на трассе М-5 под Челябинском

Предположительно, водитель уснул за рулем.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

На трассе «Челябинск-Москва» большегруз снес «ГАЗель». Инцидент произошел недалеко от южноуральской столицы. Как рассказали сотрудники ГИБДД, за рулем грузовой «ГАЗели» была женщина. Она остановилась на обочине, потому что закончился бензин. Ехать за топливом пришлось на попутном автомобиле, а личный оставить на М-5.

В попутном направлении проезжал автомобиль «Почты России». По одной из версий, водитель уснул за рулем и врезался в «ГАЗель». Обе машины оказались в кювете. Пострадавших в аварии нет. — прокомментировали сайту «Первый областной» в УГИБДД по Челябинской области.

Помощь Госавтоинспекции оказывает филиал почты в Челябинске.

УФПС Челябинской области сообщает, что филиал оказывает полное содействие ГИБДД в установлении причин дорожно-транспортного происшествия. Водитель почтовой машины не пострадал. Почтовые отправления также находятся в целости и сохранности. Для оперативной доставки отправлений на маршрут был выведен дополнительный автотранспорт. Происшествие не отразилось на обслуживании клиентов. Отметим, перед выездом на маршрут следования все водители почтового транспорта проходят обязательное медицинское освидетельствование, автомобили – проверку технического состояния. — прокомментировала сайту «Первый областной» главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Светлана Замятина.

Известно, что почтовый автомобиль был в рейсе.

Обстоятельства и причины произошедшей аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.