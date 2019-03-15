/ Большегрузам и автобусам открыли путь по М-5

Ограничения сняли с улучшением погоды.

Почти сутки трасса М-5 от границы с Башкирией до Челябинска была недоступна для водителей большегрузов и пассажирских автобусов. Из-за неблагоприятных погодных условий, а именно снегопада и ветра, движение по дороге ограничили. Сделано все было для того, чтобы предупредить ДТП и опрокидывание транспорта.

Ограничение движение на автодороге М-5 «Урал» км 1548+651 по км 1871+037 снято в 06:00 15 марта 2019 года. — сообщили сайту «Первый областной» в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Напомним, 14 марта в Челябинске и области объявили штормовое предупреждение. В регион действительно пришли сильный ветер и снег, из-за чего возникли проблемы на проезжей части. Дорожники оперативно вывели технику для расчистки снежных заносов.