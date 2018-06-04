/ Коммунальщикам потребовалось ограничить движение по одной улице Челябинска на месяц

﻿Автомобили могут помешать ремонтным работам.

Ремонт на теплотрассе в Калининском районе Челябинска стал причиной ограничения движения транспорта. На одном участке уже действуют, а на другом вступят в силу со следующей недели. Об этом сообщили в теплосетевой компании.

В связи с капремонтом на улице Работниц закрыто движение. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УТСК.

Ограничения коснутся двух участков в Калининском районе. Движение будет перекрыто на перекрестке с улицей Каслинской в районе домов № 72 и 72А по улице Работниц. Ограничение продлится с 18 мая до 25 июня.

Еще одно перекрытие коммунальщиками запланировано в западном направлении по улице Работниц с 11 июня по 10 июля.