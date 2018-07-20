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Дорогу возле цинкового завода перекроют на выходные

Транспорт не должен мешать ремонту на железнодорожных путях.
сегодня в 16:45
  |  Общество

В предстоящие выходные будет ограничено движение транспорта по Свердловскому тракту в Курчатовском районе. Там дорогу для машин перекроют на два дня — субботу и воскресенье. Рядом с этим местом находится Челябинкий цинковый завод.

В связи с работами по ремонту железнодорожного переезда в районе Свердловского тракта дом № 24 с 8 часов 21 июля до 20 часов 22 июля будет прекращено движение транспорта. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Напомним, еще одно ограничение действует на территории Челябинска. Временно перекрыто движение на самой длинной улице города — проспекте Победы. Машины не смогут свободно проехать на участке от улицы Ворошилова до улицы Чайковского. Дорожники планируют завершить укладку асфальта здесь к вечеру 25 июля.

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