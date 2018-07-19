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/ Ремонт на оживленном участке проспекта Победы создаст сложности для автомобилистов

Ремонт на оживленном участке проспекта Победы создаст сложности для автомобилистов

Ограничения вводятся на 5 дней.
сегодня в 16:40
  |  Общество

Проспект Победы перекроют для проведения ремонта дорог. Его второй этап запланирован на одном из самых оживленных участков магистрали. Работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные работы».

«Южуралмост» проведет ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части на проспекте Победы — от улицы Ворошилова до улицы Чайковского. В связи с этим вводятся ограничения с 8 часов 20 июля до 20 часов 25 июля. — говорится в распоряжении замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Владимира Алейникова.

Челябинцы уже выразили недовольство предстоящими ограничениями. Укладка асфальта в «час пик» на востребованном среди автомобилистов и общественного транспорта участке создаст дополнительные сложности.

Как я поеду с работы, если дорогу перекроют?! Очень неудобно, еще и в рабочие дни. — поделился челябинец Кирилл Ханжин.

Напомним, ранее дорожники уже обновили покрытие на проспекте Победы от улицы Ворошилова до Салавата Юлаева. Сейчас там восстановлено движение.

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