/ Огнеупорные материалы будут выпускать на заводе в индустриальном парке ММК

Инвестировать в проект готовы чешские представители.

Завод огнеупорных материалов намерены построить в Челябинской области на территории индустриального парка ММК. Запуск его запланирован на вторую половину 2019 года. Все процессы будут автоматизированы, на заводе установят современное высококлассное оборудование, поэтому уже сегодня можно предполагать высокое качество материалов. Предприятие будет специализироваться на производстве ленточных и набивных масс для доменного производства, сухих огнеупорных бетонных смесей для черной и цветной металлургии и производстве узкофункциональных вибролитых изделий для черной и цветной металлургии, изготовленных из огнеупорных бетонных смесей.

Инвесторами готовы выступить москвичи ООО «Русфацндриконсалт» и представители Чехии SEEIF seramic s.a. Они, а также гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев и директор «Агентства инвестиционного развития» Алексей Бобов сегодня подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве. Площадкой для этого выступила выставка Иннопром.

Площадка индустриального парка ММК представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 гектаров, со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью — здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. «ММК-Индустриальный парк» прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот — обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль. Реализация проекта по производству огнеупорной продукции на территории индустриального парка, позволит инвестору интегрироваться в технологическую цепочку Группы ММК. — отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев.

Создание проекта подразумевает 250 новых рабочих мест. Поддержкой будет госгарантия под кредит в 500 миллионов рублей. Всего же требуется 680 миллионов рублей — в такой сумме исчисляются инвестиции.