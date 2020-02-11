Лягушка Бургер стала популярна благодаря объявлению о продаже в Миассе

Но оказалось, что африканская лягушка-бык не ищет себе новых хозяев.

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В социальных сетях активно стали появляться репосты объявления о том, что в Миассе продают огромную лягушку. На популярной платформе разместили информацию, что лягушка Бургер ищет себе хозяев. В тексте сказано, что Бургера продают «по причине постоянного страха за свою жизнь». Но оказалось, что объявление о продаже хозяин лягушки Руслан Рахимов разместил ради интереса.

«Я всю жизнь занимаюсь экзотическими животными. Это одна из самых больших лягушек на планете, я хотел купить такую. Его мне знакомые нашли, в Москве. Спросили, все еще ли я хочу его купить, я согласился. Он живет у меня полтора года. Я не собирался продавать, хотел увидеть, будет ли спрос на подобное животное. Написал веселый текст и повесил объявление. Пару месяцев оно висело, кто-то увидел его и в соцсети выложил. Сообщения ломятся, люди интересуются. Прививаю людям интерес», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ Руслан Рахимов.

В неволе данный вид лягушек будет жить около 45 лет, как утверждает Руслан, заботиться о нем будут еще его внуки.

Ухаживать за Бургером не так просто, как кажется. Поскольку он хищник, необходимо соблюдать меры безопасности.

«Взять его на руки просто так нельзя, нужно брать со спины. Если махать руками перед лицом, может укусить. Когда берешь на руки, он вырывается. Еще самцы могут издавать страшные звуки, из-за которых их назвали "бык", как-будто кто-то мычит», — отмечает Руслан Рахимов.

Кроме Бургера, у Руслана живут африканские жуки разных видов и размеров, а также паук-птицеед.