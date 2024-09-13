Одно общее имя: в каких городах России есть улица Челябинская

ИА «Первое областное» изучило карту страны

13 сентября Челябинск официально празднует свое 288-летие. К этому дню корреспондент ИА «Первое областное» изучила карту России в поиске улицы Челябинской. Выяснилось, что она есть в 17 крупных городах страны. Достопримечательностей на улицах, названных в честь южноуральской столицы, не много. Подробности — в нашем материале.

В Москве на улице Челябинской горожане покупают газеты в небольшом киоске, а также получают пенсии в почтовом отделении. Она расположена на востоке российской столицы в районе Ивановское.

Свое название улица получила в 1975 году. Интересно, что южнее от нее находится еще одна улица с южноуральским названием — Магнитогорская. На улице Челябинской в Москве расположен памятник «Челябинск — город трудовой доблести». А упирается она в лесопарк Измайлово.





В Санкт-Петербурге улица Челябинская находится на севере. Она проходит от Ржевской улицы до Челябинского моста через реку Охту. По этому мосту, кстати, проходит граница между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Эту улицу упоминал в своей книге «Почему так названы?» питерский краевед и писатель Кирилл Горбачевич.

«Так была названа в 1941 году Дорога в Медвежий стан. Позже, в 1958 году, в Челябинскую улицу вошла бывшая Кабаниха улица», — прописано в книге.

Медвежий стан — исторический район поселка Мурино в Ленинградской области. Согласно данным первой переписи населения Российской империи, в этом месте располагались казармы Самарского полка. А в годы Великой Отечественной войны в Медвежьем стане находился 108-й погранполк, который охранял тылы Невской оперативной группы.





На Челябинской улице в Санкт-Петербурге находится бывшая пороховая мукомольная мельница и здание бывшего Механического завода Титовых.





Челябинская улица, или Чиләбе урамы (на татарском), есть и в Казани. Такое название она получила в 1957 году решением горисполкома. Челябинская пересекает улицу Дорожную — обе находятся в частном секторе. В двух шагах от нее находятся школа и мечеть.

В похожем месте улицу Челябинскую мы нашли в Новосибирске. Там она совсем небольшая и соседствует с Курганской и Брянской улицами.

В Екатеринбурге, столице Урала, улицы Челябинской больше нет. Ее название сменили на Машинную.

Первоначальное название — Челябинская — связано с тем, что к ней в прошлом подходил Челябинский тракт. В городском плане она была впервые указана в 1845 году. Свое современное название улица получила в конце 1930-х годов после развития на прилегающей к ней территории машиностроительных заводов: бурового оборудования имени В. В. Воровского, автогенного и велосипедного.





В Луганске такая улица тоже имеется. По левую сторону от нее находится типография, а по правую сторону — детский сад.

Самая короткая Челябинская улица находится в Омске. Она окружена садами. Приписан к ней детский дом-интернат.

В челябинском поселке Новосинеглазово на улице с таким названием находятся библиотека, школа № 145 и завод строительных материалов.

Улицу Челябинскую мы нашли также в Перми, Иркутске, Хабаровске, Астрахани, Пензе, Волгограде, Омске, Орле, Самаре, Севастополе, Тюмени, Ростове-на-Дону. Интересным стал тот факт, что во многих городах она находится в частном секторе.





Автор: Ксения Рындина