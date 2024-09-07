В этом году Челябинску исполняется 288 лет. Традиционно для горожан подготовили обширную программу праздника. Это фестивали для любителей книг и музыки, спортивные соревнования, мероприятия для тех, кто любит творить руками, и многое другое. Не обойдется и без концертов южноуральских и столичных артистов. В преддверии фотовыставки «Призма 15/90» мы вспомнили, как проходили гулянья в предыдущие годы.
Праздник для горожан создают такие же жители, увлеченные своим делом. Благодаря народникам в День города одни горожане знакомились с фольклорными танцами
Фото: Андрей Ткаченко
и песнями.
Фото: Андрей Ткаченко
На других площадках выступали артисты с программой, отвечающей современности.
Фото: Андрей Ткаченко
Фото: Андрей Ткаченко
А ребятне не только рассказывали, но и показывали, как развлекалось старшее поколение.
Фото: Андрей Ткаченко
Фото: Андрей Ткаченко
Едва ли находились люди, которых не впечатляли выступления экстремалов.
Фото: Андрей Ткаченко
Ни один День города не обходился без главного символа Челябинской области — верблюда.
Фото: Андрей Ткаченко
Настоящего или нарисованного.
Фото: Андрей Ткаченко
Не всегда День города проходил в солнечную и сухую погоду. Порой Челябинск заливал дождь.
Фото: Дмитрий Сопильняк
Однако погода не останавливала челябинцев от согревающих танцев.
Фото: Дмитрий Сопильняк
Ведь главное — проводить время с друзьями и семьей.
Фото: Андрей Ткаченко