Как праздновали День города в Челябинске

Собрали моменты из жизни южноуральцев

В этом году Челябинску исполняется 288 лет. Традиционно для горожан подготовили обширную программу праздника. Это фестивали для любителей книг и музыки, спортивные соревнования, мероприятия для тех, кто любит творить руками, и многое другое. Не обойдется и без концертов южноуральских и столичных артистов. В преддверии фотовыставки «Призма 15/90» мы вспомнили, как проходили гулянья в предыдущие годы.



Праздник для горожан создают такие же жители, увлеченные своим делом. Благодаря народникам в День города одни горожане знакомились с фольклорными танцами





Фото: Андрей Ткаченко

и песнями.





Фото: Андрей Ткаченко



На других площадках выступали артисты с программой, отвечающей современности.





Фото: Андрей Ткаченко







Фото: Андрей Ткаченко



А ребятне не только рассказывали, но и показывали, как развлекалось старшее поколение.





Фото: Андрей Ткаченко







Фото: Андрей Ткаченко



Едва ли находились люди, которых не впечатляли выступления экстремалов.





Фото: Андрей Ткаченко



Ни один День города не обходился без главного символа Челябинской области — верблюда.





Фото: Андрей Ткаченко



Настоящего или нарисованного.





Фото: Андрей Ткаченко



Не всегда День города проходил в солнечную и сухую погоду. Порой Челябинск заливал дождь.





Фото: Дмитрий Сопильняк



Однако погода не останавливала челябинцев от согревающих танцев.





Фото: Дмитрий Сопильняк

Ведь главное — проводить время с друзьями и семьей.





Фото: Андрей Ткаченко

