В этом году Челябинску исполняется 288 лет. Традиционно для горожан подготовили обширную программу праздника. Это фестивали для любителей книг и музыки, спортивные соревнования, мероприятия для тех, кто любит творить руками, и многое другое. Не обойдется и без концертов южноуральских и столичных артистов. В преддверии фотовыставки «Призма 15/90» мы вспомнили, как проходили гулянья в предыдущие годы.

Праздник для горожан создают такие же жители, увлеченные своим делом. Благодаря народникам в День города одни горожане знакомились с фольклорными танцами

1.jpg

Фото: Андрей Ткаченко

и песнями.

1.jpg

Фото: Андрей Ткаченко

На других площадках выступали артисты с программой, отвечающей современности.

1.jpg

Фото: Андрей Ткаченко

1.jpg

Фото: Андрей Ткаченко

А ребятне не только рассказывали, но и показывали, как развлекалось старшее поколение.

1.jpg

Фото: Андрей Ткаченко

1.jpg

Фото: Андрей Ткаченко

Едва ли находились люди, которых не впечатляли выступления экстремалов.

1.jpg

Фото: Андрей Ткаченко

Ни один День города не обходился без главного символа Челябинской области — верблюда. 

1.jpg

Фото: Андрей Ткаченко

Настоящего или нарисованного.

1.jpg

Фото: Андрей Ткаченко

Не всегда День города проходил в солнечную и сухую погоду. Порой Челябинск заливал дождь.

0.jpg

Фото: Дмитрий Сопильняк

Однако погода не останавливала челябинцев от согревающих танцев.

5.jpg

Фото: Дмитрий Сопильняк

Ведь главное — проводить время с друзьями и семьей.

1.jpg

Фото: Андрей Ткаченко