Челябинской Кировке — 20 лет: история создания пешеходной улицы

Центральный променад уже давно стал визитной карточкой столицы Южного Урала

В 2004 году 13 сентября провели не только день рождения Челябинска. Тогдашний мэр Вячеслав Тарасов на торжественном совещании объявил результаты голосования на название местного Арбата. Так некоторое время называли пешеходную часть улицы Кирова. Горожанам предложили несколько вариантов, а больше всего голосов набрали названия Челябка, Пешка и Кировка. Последнее в итоге стало именем пешеходной улицы. И оно по-прежнему отзывается в душе теплом и радостью. Любимой пешеходной Кировке исполняется 20 лет. ИА «Первое областное» собрало исторические факты к этому юбилею. Оказывается, одними из первых по улице прогулялись Эдуард Россель и Юрий Лужков, ворота изначально планировались другого вида, а возле Главпочтамта был фонтан.









«Каким подходит город к своему 268-летию? Праздничным. Обновленным. Ухоженным (особенно это касается центральной части). И еще во многом городом столичным. Чего стоит один только Арбат, реконструкция которого завершается. Такой улицы „с оттенком праздника“ нет даже в соседнем Екатеринбурге, претендующем на роль столицы Урала»,— писала газета «Челябинский рабочий» 10 сентября 2004 года.

Идея создания пешеходной улицы в Челябинске — наподобие московского Арбата — витала давно, с конца 1990-х. Но тогда инициатива не нашла поддержки, еще и потому что многим не хотелось закрывать для транспорта оживленную магистраль в центре города.









Фотографии Объединенного государственного архива Челябинской области

Мэр не сдался. Весной 2000 года в кинотеатре «Киномакс-Урал» власти Челябинска представили правительству области, общественности и журналистам проект реконструкции части улицы Кирова — от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса.





«Главная идея — создать в городе не просто зону отдыха — зону жизни. Чтобы люди приходили сюда семьями, с друзьями просто погулять, послушать музыку, что-то посмотреть, что-то купить»,— приводила слова Вячеслава Тарасова газета «Вечерний Челябинск» в апрельском номере.

Уже тогда говорили, что название «челябинский Арбат» условное. Улицу Кирова стремились сделать досуговой. Эта функция должна была дополнить купеческую и торговую составляющие — что было всегда.





На реконструкцию первой очереди требовалось чуть более 25 миллионов рублей. Городской бюджет готов был предоставить 7,8 миллиона. Остальные деньги предполагалось собрать с инвесторов — компаний, работающих на будущей пешеходной улице.







На презентации пешеходной зоны главный архитектор города Игорь Юрчак рассказывал, что предстоит высадить 50 деревьев, установить 69 фонарей и 120 скамеек. Специальной тротуарной плиткой собирались вымостить 23 тысячи квадратных метров улицы.

«В основу нашей идеи оформления пешеходной зоны положена идея нулевой версты. Улица Кирова — ранее Уфимская — самая первая улица города, торговая улица. В силу своего назначения она тяготеет к другим городам России. Соответственно мы разбиваем ее пешеходную часть на версты, символизирующие города. Нулевой верстой станет здание почтамта, именно сюда вели все дороги. Возле здания областного Законодательного собрания самое место для московской версты. Эти своего рода ворота — символ России — мы поместим на улице Кирова со стороны проспекта Ленина из литья, ковки, камня, природного материала, характерного для Урала»,— пояснял Игорь Юрчак.





Из газеты «Вечерний Челябинск»

Лишь летом 2001 года часть улицы Кирова перекрыли для движения и началось мощение плиткой. В сентябре 2003-го открыли первую очередь пешеходной зоны. Горожане стали приезжать в центр, чтобы погулять по Арбату. Спустя год, в сентябре 2004 года, Челябинск получил вторую очередь пешеходной части улицы Кирова — между улицами Карла Маркса и Труда. Новая часть логично продолжила первую.

«Вторую очередь пешеходной улицы делали гораздо быстрее, чем первую. За несколько месяцев, с мая по сентябрь, полностью вымостили дорогу желтой, серой и красной плиткой. Установили наружное освещение, которого, кстати, раньше никогда и не было. Декоративные светильники изготовили по спецзаказу, точь-в-точь такие, как и в первой части улицы Кирова. Поставили лавочки, урны»,— писали в газете «Вечерний Челябинск».









Напротив ресторана «Цыплята табака» и рядом со сквером у оперного театра появился фонтан «Танцующая грация». Его детали изготовлены из трех видов гранита — капустинского, мансуровского и султановского, отмечал «Челябинский рабочий». 21 форсунка будет извергать струи разной высоты — от 1,2 до 2,5 метра.





Из газеты «Южноуральская панорама», фотография Леонида Паширова



Кстати, возле Главпочтамта был еще один фонтан. Судя по силуэту чаши, его перенесли в сквер за площадью Революции. А потом обновили, ведь сейчас фонтан там светомузыкальный.









Брейк-поэму «Прогулка по Кировке» из 25 глав к 275-летию Челябинска написал Михаил Рудковский

Рядом с перекрестком улиц Кирова и Труда установили памятник первостроителям Челябинска. Скульптур на Кировке всегда было много. Большая часть появилась там еще в 2004 году. С фигурами уже тогда любили фотографироваться. Дети лазали по скульптурам, а девушкам нравилось сидеть в карете, представляя себя принцессой.

«Напротив магазина „Рембыттехника“ стоит пожарный с красной бочкой — когда-то именно на этом месте была пожарная часть. Чуть поодаль — кузнец, держащий увеличительное стекло, в которое можно разглядеть крохотную блоху. Вчера утром на Арбат привезли настоящую карету. Скульптуру Александра Розенбаума сразу установили»,— сообщал журналист «Челябинского рабочего».





В 2006 году выпускали набор открыток в честь Кировки, фотографии Юрия Зайкова





Некоторые скульптуры меняли свое положение. Сидящий на скамейке Пушкин и карета с пажом несколько лет назад переехали в горсад. Всего на Арбате в 2004 году разместили 12 скульптур, более 100 фонарей, более 200 скамеек. Длина пешеходной улицы составляла 800 метров, писали в газете «Челябинский рабочий». Общая стоимость реконструкции пешеходной части — 50 миллионов рублей. Из бюджета потратили 30% от суммы, а остальную часть средств предоставили меценаты и предприятия города.









В газетах за сентябрь 2004 года пишут также, что на перекрестке с улицей Карла Маркса изначально делали места для торговцев книгами и художников. Книжный развал переехал туда с улицы Советской. Сейчас, правда, он уменьшился, потому что часть улицы Карла Маркса обновили. Интересно, что уже в 2004-м на пешеходной Кировке установили круглосуточное видеонаблюдение. Но, как писали газеты, хулиганам нужно было бояться не только записи происходящего, но и спортсменов, которые патрулировали улицу.





Фотография газеты «Южноуральская панорама»



Презентация пешеходной улицы шла, по сути, несколько недель. В начале сентября в Челябинск приезжал тогдашний губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Ему показали и пешеходную улицу.

«Шикарно, очень красиво, ничего не скажешь!»— передавала газета «Южноуральская панорама» восклицания свердловского губернатора.





Из газеты «Вечерний Челябинск»



Глава соседнего региона хотел бросить монеты в кепку нищего, но мелочи в кармане не оказалось. Рассказывая о впечатлениях, Эдуард Россель говорил, что Челябинск стал намного чище и красивее. Отмечал также, что в Екатеринбурге тоже были планы сделать пешеходную улицу, но от этой идеи отказались, чтобы не усложнять движение транспорта.

11 сентября в Челябинске стартовала выездная, восьмая сессия Международной ассамблеи городов (МАГ).

«Челябинск не случайно избран местом, куда съедутся руководители наиболее крупных городов, наш областной центр признан одним из самых активно развивающихся мегаполисов, где формирование городской среды идет планово и в быстром темпе»,— писал мэр Вячеслав Тарасов в «Южноуральской панораме».









Фотографии из газет «Южноуральская панорама» и «Вечерний Челябинск»

На это мероприятие приехали более 120 гостей из 41 региона России и стран ближнего зарубежья. Прибыл в Челябинск даже президент МАГ и мэр Москвы Юрий Лужков. Его тоже повели посмотреть на новую достопримечательность.

«Едва московский градоначальник в сопровождении губернатора области Петра Сумина и главы Челябинска Вячеслава Тарасова показался на полупустом Арбате, как мимо проходящий народ стал задерживаться и показывать на них знакомым. Стандартная реакция молодых девушек звучала примерно следующим образом: „Ой, смотри, Лужков, живой! Хи-хи“. Тест на узнаваемость политиков харизматичный Юрий Михайлович прошел влегкую»,— описывала происходящее «Южноуральская панорама».





Фотографии из газеты «Челябинский рабочий»

Юрий Лужков останавливался почти у каждой скульптуры. В кепку нищего положил монетку, а еще погладил его по голове. Возле памятника первостроителям города оставил отпечаток ноги, наступив в раствор цемента на тротуаре. У его подножия до сих пор находятся три отпечатка, подписанные «Мэр Москвы Юрий Лужков», «Мэр Челябинска Вячеслав Тарасов» и «Губернатор Петр Сумин».





Фотография из газеты «Вечерний Челябинск»



Рядом, кстати, находится скульптура в виде баскетбольного мяча с руками и кепкой — ее журналисты назвали символом единения столиц России и Южного Урала. Хотя фигура отсылает к градоначальнику.

«Высокие гости тоже почерпнули в Челябинске некоторые идеи. В Москве собираются реконструировать Арбат. Юрий Лужков пригласил челябинских мастеров, обустраивавших улицу Кирова, принять участие в конкурсе подрядчиков»,— писали в газете «Челябинский рабочий».





Фотография из газеты «Вечерний Челябинск»







Так началась история Кировки. Процесс ее преображения не останавливается. Пешеходная улица постоянно меняется: появляются новые скульптуры, обновляется иллюминация, добавляются элементы благоустройства. Перемены к лучшему. И все это к лицу Кировке. 20 лет, а не дашь!