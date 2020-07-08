Более 5 миллиардов рублей выделит правительство РФ на выплаты медперсоналу

Деньги получат все, кто задействован в борьбе с коронавирусом.

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Правительство Российской Федерации 7 июля объявило о том, что будет выделено еще более пяти миллиардов рублей для медицинского персонала, задействованного в борьбе с коронавирусом.

«Деньги будут направлены на выплаты отпускных или компенсации за отпуск, от которого медработники были вынуждены отказаться. При расчете будут учитываться и дополнительные стимулирующие выплаты», — заявили в правительстве РФ.

Отмечается, что деньги получат не только врачи, но также средний и младший медперсонал, водители скорых и сотрудники медицинских организаций.

Напомним, дополнительные стимулирующие выплаты врачи начали получать с апреля. Это дополнительные надбавки, о которых объявил президент Владимир Путин. Также губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился выплачивать южноуральским врачам региональные надбавки за борьбу с COVID-19.

Напомним, по последним данным, в Челябинской области зафиксировано 8 682 случае заражения коронавирусной инфекцией. 5 358 человек вылечились, 171 пациент скончался.