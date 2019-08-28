Какие выплаты полагаются многодетным семьям Челябинской области: брошюра

«Сборники» льгот раздали мамам в перинатальном центре.

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Для многодетных семей Челябинской области разработали специальную брошюру. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Маргарита Павлова.

Теперь мамам при рождении третьего или последующих детей будут выдавать специальную книжку, в которой расписано, как оформить статус многодетной семьи и на какие льготы можно рассчитывать. По словам уполномоченной по правам человека в Челябинской области, создание подобной брошюры связано с увеличением количества заявлений в аппарат по этим вопросам. Разработать «инструкцию» в помощь родителям поручил глава региона Алексей Текслер.

«В последнее время увеличились обращения от многодетных семей. Мы связываем это с тем, что женщины стали рожать третьих или последующих детей больше. Естественно они стали интересоваться, на какие льготы они могут претендовать и какие права у них есть. И чтобы не отвечать на эти вопросы постоянно, мы решили разработать такую брошюру», — рассказала Маргарита Павлова.

Первые издания Маргарита Павлова вручила матерям лично в перинатальном центре Челябинской области. Женщины теперь знают, что могут претендовать на бесплатный земельный участок для дома, налоговые вычеты, путевки в санатории для детей, скидки на посещение музеев и театров и другие льготы.

«Мы с мужем всегда мечтали о большой семье. У нас есть две дочери, которые очень долго ждали братика, и вот они его дождались. Мне кажется, очень важно то, что мы сможем посещать разные культурные места», — рассказала одна из матерей Лидия Щичко.

По словам Маргариты Павловой, разработка брошюры заняла два года, поскольку приходилось вносить множество поправок и изменений.

«Это было очень сложно и трудно. Потому что законодательство в этот период активно менялось. Из-за этого у нас нет единого закона о многодетных семьях, а есть разные законодательные акты. И приходилось собирать это все в одно единое издание, чтобы многодетная семья могла открыть эту книжку и просто все прочесть», — заявила уполномоченная по правам человека в Челябинской области.

Данная книжка может быть действительно полезна для матерей, которые не знают о льготах, поскольку некоторые меры поддержки можно получить лишь в течение ограниченного количества времени. Так, единовременную выплату на каждого новорожденного — 20 тысяч рублей — нужно оформить не позднее полугода со дня рождения ребенка.

С электронной версией брошюры можно ознакомиться пройдя по этой ссылке, а также на сайтах уполномоченного по правам человека в Челябинской области, региональных министерств здравоохранения, социальных отношений, образования, культуры, а также на интернет-портале пенсионного фонда.